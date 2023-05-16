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10:20 16.05.2023

ДБР повідомило про підозру в держзраді одному з керівників 501 бригади морпіхів, через якого 277 військових опинилися в полоні

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ДБР повідомило про підозру в держзраді одному з керівників 501 бригади морпіхів, через якого 277 військових опинилися в полоні

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру в державній зраді начальнику речової служби тилу 501 Окремої бригади морських піхотинців Збройних сил України, через якого 277 військових цієї бригади опинилися в полоні.

Як повідомляється на сайті ДБР у вівторок, з кінця лютого 2022 року військовослужбовці цієї бригади здійснювали оборону міста Маріуполя. У квітні цього самого року пропагандистські ЗМІ РФ поширили інформацію, нібито морпіхи 501 бригади добровільно здалися в полон в оточеному Маріуполі.

"Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям бригади був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до "ДНР". Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон", - ідеться в повідомленні.

ДБР ухвалило рішення про закриття проваджень щодо 277 військовослужбовців 501 ОБМП за підозрою в дезертирстві. Це дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплати їхнім родичам.

Слідство також встановило, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії в Маріуполі: переїхавши до рідного Бердянська Запорізької області, він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога й за винагороду надавати йому відомості про розміщення сил і засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року.

Зловмиснику повідомлено про підозру в державній зраді (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України, що передбачає довічне позбавлення волі). Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Теги: #зсу #держзрада #дбр

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