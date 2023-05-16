Події

09:32 16.05.2023

Унаслідок обстрілів Донеччини загинули чотири людини, ще четверо поранені - голова ОВА

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15 травня внаслідок ворожих обстрілів Донецької області чотири жителі регіону загинули і четверо дістали поранення, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"За 15 травня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини - в Авдіївці. Крім того, у Богородичному було ексгумовано тіло людини, загиблої під час окупації. Ще чотири людини в області дістали поранення", - написав Кириленко у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Голова ОВА наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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