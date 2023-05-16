Події

07:44 16.05.2023

Зеленський виступить на відкритті саміту Ради Європи в Рейк'явіку у вівторок

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Президент України Володимир Зеленський увечері у вівторок виступить на сесії відкриття 4-го саміту Ради Європи "Об'єднані навколо цінностей", який розпочне роботу в столиці Ісландії Рейк'явіку.

Як зазначено в повідомленні на сайті Єврокомісії, виступ глави України заплановано одразу після вступного слова прем'єр-міністерки Ісландії Катрін Якобсдоттір, яка відвідувала Київ у середині березня, а потім брала участь разом із Зеленським у саміті Північних країн та України в Гельсінкі на початку травня.

Після президента України заплановано виступи президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, з якими Зеленський провів переговори просто напередодні саміту.

Відкриття саміту заплановано о 20:45 за Києвом і транслюватиметься в прямому ефірі.

Раніше зазначалося, що на саміті буде презентовано Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ, підтримано створення спеціального міжнародного трибуналу та всеосяжного міжнародного компенсаційного механізму.

 

 

 

Теги: #єс #програма #зеленський

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