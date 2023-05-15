Події

21:23 15.05.2023

Вміст шкідливих речовин у Хмельницькій області відповідає нормі

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Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України повідомляє про відсутність перевищення допустимих показників якості води, ґрунту та радіаційного фону в області.

"Після терористичної атаки 13 травня 2023 р. фахівці установи провели дослідження на вміст шкідливих речовин у повітрі, перевірку якості води, ґрунту та радіаційного фону. У результаті проведених лабораторних досліджень виявлено, що вміст шкідливих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисних зон не перевищує допустимих значень...", - повідомляється в телеграм-каналі обласної хмельницької військової адміністрації в понеділок.

В ОВА наголосили, що загрози для життя населення немає.

 

 

 

Теги: #моз #хмельницька

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