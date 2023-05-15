Події

19:40 15.05.2023

Окупанти завдали удару по с. Львове Херсонської області, поранено двох мирних жителів

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Окупанти завдали удару по с. Львове Херсонської області, поранено двох мирних жителів

Двоє жителів села Львове Тягинської громади Бериславського району Херсонської області дістали поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у понеділок, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська армія... вкотре стріляла по житлових будинках. Через обстріл поранення отримав 79-річний чоловік і його 48-річний син. Постраждалих до медзакладу в Херсоні доставили наші військові. Наразі лікарі надають їм необхідну медичну допомогу", - написав Прокудін у телеграмі.

 

 

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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