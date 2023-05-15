Події

19:06 15.05.2023

Окупанти обстріляли три прикордонні села на півночі Чернігівської та Сумської областей у понеділок - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли три прикордонні села на півночі Чернігівської та Сумської областей у понеділок - ОК "Північ"

Російські окупанти в понеділок удень обстріляли села Мурав'ї і Медведівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також Вовківка Шосткинського району Сумської області, повідомляють у телеграм-каналі Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 10:35 до 11:40 зафіксовано 7 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район н.п. Мурав'ї… З 11:10 до 12:10 зафіксовано 9 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Вовківка… З 13:30 до 13:50 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, по н.п. Медведівка", - йдеться в повідомленні.

У всіх випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

 

Теги: #обстріл #чернігівська_область #сумська_область

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