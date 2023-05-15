Події

19:04 15.05.2023

ТЧХУ почало проводити в Києві тренінги з надання першої допомоги тваринам

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ТЧХУ почало проводити в Києві тренінги з надання першої допомоги тваринам

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) почало знайомити жителів столиці з основами надання першої допомоги тваринам.

"У Києві... інструктори українського Червоного Хреста почали проводити тренінги з надання першої допомоги тваринам... Цей тренінг унікальний та новий", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

У програмі тренінгів - теорія і практика алгоритмів надання першої допомоги тваринам у разі зупинення дихання, кровотечі, непритомності, травм, ран, отруєння, укусу кліща. Інструктори ТЧХУ під час занять також розповідають про принципи безпечного поводження з тваринами, що важливо під час надання допомоги безпритульним тваринам.

У ТЧХУ розповіли, що після завершення навчання учасники тренінгу отримують сертифікати.

 

 

Теги: #допомога #тварини #тчху

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