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14:26 15.05.2023

Єрмак: Уже є чіткі кроки від Великої Британії - навчання наших пілотів на західних винищувачах і надання озброєння

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Єрмак: Уже є чіткі кроки від Великої Британії - навчання наших пілотів на західних винищувачах і надання озброєння

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що є "чіткі кроки" від прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака - навчання українських пілотів на західних винищувачах, а також надання озброєння та ударних БПЛА.

"Сьогодні у Великій Британії разом із президентом. Наша команда працює над зміцненням оборонної підтримки та євроатлантичною інтеграцією. І ми розуміємо, що часу на те, щоб певні питання "їхали" в нас немає - вони повинні "летіти". Від прем‘єр-міністра Великої Британії вже маємо чіткі кроки: майбутні навчання наших пілотів на західних винищувачах, надання нам озброєнь, ударних БПЛА", - написав Єрмак у телеграм-каналі в понеділок.

Очільник ОП зазначив, що вектор української дипломатії спрямований на пріоритетне безпекове питання, яке складається з переваги на суходолі, що дасть змогу повернути захоплені території, "домінування" в небі, що дасть змогу позбавити супротивника можливості використовувати авіацію й наносити удари з повітря, а також чітких гарантій безпеки та вступу до НАТО.

"Над всім цим наразі працюємо. І успіх можливий лише завдяки наполегливій та конструктивній дипломатичній роботі. Сильна армія і Альянс - інших варіантів немає", - наголосив Єрмак.

Він також додав, "що це далеко не останні пакети безпеки, які ми отримуємо наразі від союзників".

"Під час дипломатичних контактів президента обговорювалися справді стратегічні, геополітичні речі, які вплинуть на всю безпекову архітектуру Європи в майбутньому. І Україна відіграватиме в цьому провідну роль", - підсумував голова ОП.

 

Теги: #велика_британія #авіація #єрмак

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