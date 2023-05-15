Керівництво ЄС на зустрічах з іншими лідерами: Підтримуватимемо стільки, скільки знадобиться, мир - на умовах України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що під час різноманітних заходів найвищого рівня, у яких керівництво Європейського Союзу братиме участь найближчим часом, однією з основних тем буде Україна, а основний меседж: підтримуватимемо стільки, скільки знадобиться, мир - на умовах України.

У понеділок у Брюсселі, анонсуючи свою разом із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем участь у низці заходів на рівні лідерів, зокрема, у саміті Європейської ради в Ісландії, саміті "Великої сімки" в Хіросімі (Японія) та саміті ЄС-Республіка Корея в Сеулі, фон дер Ляєн окреслила головні теми, які вони мають намір обговорювати. "Перша тема, велика тема - це, звісно, Україна. І тут - це про єдину відповідь російському вторгненню в Україну, але це також про нашу тривалу надійну підтримку хороброї нації", - сказала вона.

Президентка Єврокомісії переконана, що країни, які підтримують Україну, "мають показати такий самий рівень (як і українці, що захищають свою країну) завзятості". "Я очікую, що лідери це продовжуватимуть. Я також очікую, що лідери згуртуються навколо двох моїх головних принципів. Один полягає в тому, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться. І другий принцип - нічого про Україну без України", - зазначила фон дер Ляєн.

При цьому вона пояснила зміст цих принципів. "Стільки, скільки знадобиться" потрібно розуміти як стабільну фінансову підтримку також після 2023 року і прискорення військової підтримки, фокусуючись на "зараз і тут". "Нічого про Україну без України" - означає сильну підтримку мирної формули Зеленського", - деталізувала президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн констатувала, що "Україна - це країна, на яку брутально напали, і тому це Україна має встановлювати основні принципи для справедливого миру", причому в основі зусиль, спрямованих на пошук мирного розв'язання війни, має бути мирна формула Зеленського.

Крім того, у рамках саміту "Великої сімки" сторони мають намір обговорювати санкції. "Ми, звісно, обговоримо вже чинні санкції та майбутні заходи. Як вам відомо, Комісія запропонувала 11 пакет санкцій, які сфокусуються переважно на їх посиленні та запобіганні можливості їх обходити. І це координується з іншими нашими партнерами із "Великої сімки", - продовжила президентка Єврокомісії.

ЄС також закличе Китай утриматися від будь-якої підтримки Росії в її війні проти України.