Росія почала частіше завдавати безпілотних і ракетних ударів, щоб знизити здатність України вести контрнаступ - ISW

РФ, імовірно, почала частіше завдавати безпілотних та ракетних ударів із метою знизити здатність ЗСУ вести контрнаступальні операції, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 14 травня.

"Дедалі регулярніші серії російських безпілотних і ракетних ударів, імовірно, є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності українців вести контрнаступальні наступальні операції в найближчому майбутньому", - ідеться в повідомленні на сайті ISW.

Зазначено, що з 19 квітня РФ завдала щонайменше 10 серій ударів по всій Україні, особливо по тилових районах.

Однак Росія застосувала значно менше високоточних ракет у цій останній серії ударів порівняно з їхньою невдалою кампанією, яку агресор застосував з осені 2022 року по зиму 2023 року по критично важливій інфраструктурі України.

Західні аналітики вважають, що Росія може використовувати набагато менше ракет, щоб зберегти решту запасів, які обмежені.

"Натомість російські сили значною мірою покладалися на запуск великої кількості безпілотників іранського виробництва Shahed, щоб придушити українську систему ППО, хоча українські сили були більш ефективними у збитті російських високоточних систем, ніж під час попередньої російської повітряної кампанії", - наголошується в повідомленні.

Також нова повітряна кампанія, найімовірніше, зосереджена на Києві та передбачуваних українських військово-промислових і логістичних об'єктах у глибокому тилу.