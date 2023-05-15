Зранку окупанти обстріляли з "Градів" прикордоння Чернігівщини, пошкоджено цивільну інфраструктуру

У понеділок уранці окупаційні війська обстріляли з РСЗВ "Град" прикордонний населений пункт Чернігівщини, в результаті пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 06:30 до 07:10 зафіксовано 16 приходів, імовірно з РСЗВ, по н. п. Єліне. Про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється. У результаті обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, горить приватний будинок", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.