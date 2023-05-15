Події

08:39 15.05.2023

ЗС України ліквідували 580 окупантів, 21 артсистему, 24 БПЛА і 3 крилаті ракети

1 хв читати
ЗС України ліквідували 580 окупантів, 21 артсистему, 24 БПЛА і 3 крилаті ракети

За минулу добу в неділю, 14 травня, ЗС України ліквідували 580 окупантів, 3 танки, 11 бронемашин, 21 артсистему, 2 ППО, 24 БПЛА, 3 крилаті ракети та 19 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генштаб.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05. 23 орієнтовно склали: особового складу - 199460 (+580) осіб ліквідовано, танків - 3759 (+3) од, бойових броньованих машин - 7336 (+11) од, артилерійських систем - 3137 (+21) од, РСЗВ - 562 (+0) од, засоби ППО - 316 (+2) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2720 (+24), крилаті ракети - 973 (+3), кораблі - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6034 (+16) од, спеціальна техніка - 407 (+3)", - ідеться в ранковому зведенні Генштабу у фейсбуці.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:42 15.05.2023
Росіяни проводять насильницьку мобілізацію в Херсонській області

Росіяни проводять насильницьку мобілізацію в Херсонській області

07:32 15.05.2023
Авіація Сил оборони за добу ліквідувала 2 ворожих БПЛА типу "Орлан-10"

Авіація Сил оборони за добу ліквідувала 2 ворожих БПЛА типу "Орлан-10"

19:55 14.05.2023
У Херсонській області знищено три ворожі безпілотники - два БПЛА "Орлан-10" і один ZALA

У Херсонській області знищено три ворожі безпілотники - два БПЛА "Орлан-10" і один ZALA

19:53 14.05.2023
Генштаб ЗС України: В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

Генштаб ЗС України: В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

19:47 14.05.2023
Росіяни за добу завдали по Україні 6 ракетних, 27 авіаударів і здійснили близько 20 обстрілів із РСЗВ

Росіяни за добу завдали по Україні 6 ракетних, 27 авіаударів і здійснили близько 20 обстрілів із РСЗВ

19:42 14.05.2023
Генштаб ЗСУ: Військових так званої "днр" під загрозою відправки на найбільш небезпечні ділянки фронту змушують підписувати контракти з міноборони РФ

Генштаб ЗСУ: Військових так званої "днр" під загрозою відправки на найбільш небезпечні ділянки фронту змушують підписувати контракти з міноборони РФ

19:05 14.05.2023
Українська авіація за добу завдала 12 ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили пункт управління та шість районів із живою силою ворога

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили пункт управління та шість районів із живою силою ворога

08:30 14.05.2023
Нещодавно близько 200 ув'язнених прибули в один із польових таборів ворога в Луганській області, а в Запорізькій - близько 400 найманців ПВК "Вагнер"

Нещодавно близько 200 ув'язнених прибули в один із польових таборів ворога в Луганській області, а в Запорізькій - близько 400 найманців ПВК "Вагнер"

08:05 14.05.2023
ЗС України знищили 620 окупантів, 5 танків, 21 артсистему і 31 БПЛА за добу

ЗС України знищили 620 окупантів, 5 танків, 21 артсистему і 31 БПЛА за добу

07:58 14.05.2023
ЗС України відбили 57 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

ЗС України відбили 57 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни підтягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони, тривають важкі бої - Маляр

Зеленський вирушив із візитом до Великої Британії

Сирський: Просування наших військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута

Шестеро людей загинули і троє поранені в результаті обстрілів Херсона та області

Франція навчить кілька батальйонів українських військових, а також озброїть їх бронемашинами і легкими танками

ОСТАННЄ

Росіяни підтягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони, тривають важкі бої - Маляр

Зеленський вирушив із візитом до Великої Британії

Сирський: Просування наших військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута

Шестеро людей загинули і троє поранені в результаті обстрілів Херсона та області

За добу на Харківщині двоє загиблих у результаті ворожих обстрілів

Росіяни за добу здійснили 11 ракетних і 41 авіаційний удар по Україні

Один із постраждалих під час обстрілу с. Приморське помер у лікарні

Зеленський відвідав військову базу в Німеччині та зустрівся з українськими військовослужбовцями

Заступник очільника МЗС України Мельник може стати послом у Бразилії

Росія зосередила стратегічні бомбардувальники на авіабазі поблизу кордонів із Норвегією та Фінляндією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА