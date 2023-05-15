ЗС України ліквідували 580 окупантів, 21 артсистему, 24 БПЛА і 3 крилаті ракети

За минулу добу в неділю, 14 травня, ЗС України ліквідували 580 окупантів, 3 танки, 11 бронемашин, 21 артсистему, 2 ППО, 24 БПЛА, 3 крилаті ракети та 19 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генштаб.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05. 23 орієнтовно склали: особового складу - 199460 (+580) осіб ліквідовано, танків - 3759 (+3) од, бойових броньованих машин - 7336 (+11) од, артилерійських систем - 3137 (+21) од, РСЗВ - 562 (+0) од, засоби ППО - 316 (+2) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2720 (+24), крилаті ракети - 973 (+3), кораблі - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6034 (+16) од, спеціальна техніка - 407 (+3)", - ідеться в ранковому зведенні Генштабу у фейсбуці.