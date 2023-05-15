Зеленський відвідав військову базу в Німеччині та зустрівся з українськими військовослужбовцями

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 14 травня, відвідав військову базу в Аахені (Німеччина), де зустрівся з українськими військовослужбовцями, які проходять там навчання, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Хочу подякувати вам, хлопці, за те, що представляєте нашу державу. Ми сьогодні розмовляли з канцлером – усі поважають наші Збройні Сили. Ми вас чекаємо вдома, повертайтеся й робіть нашу армію на полі бою ще потужнішою", - цитує пресслужба президента.

Зеленський подякував Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за підтримку тренувальної місії для українських військових.

Президент України вручив бійцям державні нагороди.