Події

06:48 15.05.2023

Зеленський відвідав військову базу в Німеччині та зустрівся з українськими військовослужбовцями

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Президент України Володимир Зеленський у неділю, 14 травня, відвідав військову базу в Аахені (Німеччина), де зустрівся з українськими військовослужбовцями, які проходять там навчання, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Хочу подякувати вам, хлопці, за те, що представляєте нашу державу. Ми сьогодні розмовляли з канцлером – усі поважають наші Збройні Сили. Ми вас чекаємо вдома, повертайтеся й робіть нашу армію на полі бою ще потужнішою", - цитує пресслужба президента.

Зеленський подякував Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за підтримку тренувальної місії для українських військових.

Президент України вручив бійцям державні нагороди.

 

 

Теги: #німеччина #зеленський #військова_база

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