Україна і Франція закликали Росію покинути ЗАЕС

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон у Парижі в спільній заяві закликали Росію вивести свої збройні сили з території Запорізької атомної електростанції.

"Франція та Україна окремо закликають Росію вийти із Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), безвідповідальне захоплення та мілітаризація якої російськими збройними силами створює серйозну загрозу", - ідеться в спільній декларації, оприлюдненій Офісом президента України в ніч на понеділок.