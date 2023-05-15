Події

06:28 15.05.2023

Україна і Франція закликали Росію покинути ЗАЕС

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Україна і Франція закликали Росію покинути ЗАЕС

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон у Парижі в спільній заяві закликали Росію вивести свої збройні сили з території Запорізької атомної електростанції.

"Франція та Україна окремо закликають Росію вийти із Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), безвідповідальне захоплення та мілітаризація якої російськими збройними силами створює серйозну загрозу", - ідеться в спільній декларації, оприлюдненій Офісом президента України в ніч на понеділок.

 

 

Теги: #заес #макрон #зеленський

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