Франція разом із міжнародними партнерами долучиться до відновлення України

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон заявили, що Франція спільно з міжнародними організаціями та партнерами візьме участь у відновленні України після завершення війни з Росією.

"Франція разом із міжнародними організаціями та партнерами зобов’язується брати участь у відновленні та відбудові України після війни. Уже тепер важливо закласти основу для амбітної та довгострокової співпраці, яка створить можливості та дасть українському народу змогу відновити свою країну", - ідеться в спільній декларації, оприлюдненій Офісом президента України в ніч на понеділок.

У документі наголошується, що "залучення всіх відповідних партнерів, включно з приватними та міжнародними компаніями, з метою забезпечення фінансової підтримки, інвестицій і необхідних знань є важливим для забезпечення процвітаючого майбутнього України".