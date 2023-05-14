Події

14:44 14.05.2023

На саміті G7 в Японії прем'єр-міністр Великої Британії має намір виступити за зміцнення підтримки України

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На саміті G7 в Японії прем'єр-міністр Великої Британії має намір виступити за зміцнення підтримки України

На майбутньому саміті лідерів G7 в Японії прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір виступити за зміцнення підтримки України та активізувати міжнародні зусилля проти економічного примусу від ворожих країн, повідомляє пресслужба британського прем'єра.

"На G7 Велика Британія активізує міжнародні зусилля, спрямовані проти економічного примусу з боку ворожих держав і для зміцнення підтримки України, оскільки вона готується до ескалації військових дій проти агресивної війни Росії", - йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю.

Саміт лідерів G7 відбудеться з 19 до 21 травня в японській Хіросімі.

Теги: #саміт #велика_британія #g7

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