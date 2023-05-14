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13:25 14.05.2023

Ризик скорочення військової підтримки України в разі недостатнього успіху наступу існує, але не з боку всіх країн - Зеленський

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Ризик скорочення військової підтримки України в разі недостатнього успіху наступу існує, але не з боку всіх країн - Зеленський

Ризик зменшення підтримки України в разі невдачі контрнаступу існує, проте з боку тільки тих країн, які не були активні в підтримці України раніше.

"Є ризик того, якщо наступальні дії будуть не дуже вдалими, буде зменшуватися підтримка. Є деякі держави, які думають про це, але вони не були дуже активними в підтримці України", - сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у неділю в Берліні.

"Але ми віримо в успіх. Ми мотивовані й майже готові до цього", - зазначив він.

За словами Зеленського, тема постачання винищувачів буде порушена на зустрічі з Шольцом пізніше сьогодні.

"Я залишу це на другу частину бесіди. Це непросте питання. Ми працюємо над створенням коаліції винищувачів і частково мої візити спрямовані на це. Буду звертатися до Німеччини, щоб вони підтримали в цій коаліції Україну", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи готова сьогодні Україна до контрнаступу, Зеленський сказав: "Ще кілька візитів - і все".

 

Теги: #прогноз #контрнаступ #військова_допомога

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