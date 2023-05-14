Українські військові знищили 16 окупантів, 5 БПЛА та 12 одиниць техніки ворога - ОК "Південь"

Українські захисники знищили 16 осіб особового складу армії агресора, 5 БПЛА, 12 одиниць ворожої техніки та 2 пункти боєприпасів, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами призвело до втрат ворога в особовому складі - 16 рашистів, 5 безпілотних літальних апаратів ударного та оперативно-тактичного типів, 5 бойових броньованих машин, самохідний міномет "Тюльпан", 2 великокаліберні гармати, ще 4 одиниці автотехніки. Крім того, знищено 2 польові пункти боєприпасів і 2 камери відеоспостереження", - йдеться в повідомленні в мережі "Фейсбук" у неділю.

Уночі ворог атакував Кізомис і Станіслав 4 керованими авіаційними бомбами, жертв немає.

У районі Чорнобаївки було спрямовано ворожий ударний безпілотник, постраждалих також немає.

Окупанти 86 разів здійснювали обстріли з артилерії, мінометів і РСЗВ, а також знову повернулися до тактики атаки розривними гранатами з дронів.

Ворог випустив по мирних жителях понад 39 снарядів. У результаті п'ятьох людей поранено, загинув один цивільний.

Також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Очаківській громаді, уздовж атакованого правобережжя Херсонської області було зруйновано та пошкоджено до десяти приватних подвір'їв, ліцей, постраждали багатоквартирні будинки в Херсоні.

Українська авіація завдала удару по зосередженню живої сили противника в Каховському районі.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання з 10 одиниць продовжує маневри між мисом Тарханкут і Новоросійськом. На бойовому чергуванні перебувають 4 ракетоносії, один із яких підводний, максимальний залп - 25 "Калібрів". Зазначається, що частину ракет ворог випустив під час нічної атаки.