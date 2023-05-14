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11:19 14.05.2023

Україна зацікавлена в пропозиціях щодо досягнення миру, а не в посередництві інших країн - Зеленський

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Україна зацікавлена в пропозиціях щодо досягнення миру, а не в посередництві інших країн - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні не потрібні посередники між нашою країною та РФ, яка захопила українські території, і пропонує розробити план дій щодо справедливого миру, повідомила пресслужба глави держави.

"Ми маємо розробити план дій щодо справедливого миру в Україні. І ось тут ми запрошуємо – я це сказав Його Святості – і Ватикан як одного з лідерів до цього формату", - цитує пресслужба слова президента в інтерв'ю італійським ЗМІ.

Україна зацікавлена у пропозиціях, що можуть сприяти досягненню справедливого миру, насамперед на основі української Формули миру, вважає Зеленський. За його словами, немає сенсу у спробах тих чи інших країн або впливових особистостей стати посередником між Україною та Росією для припинення війни.

"Росія почала війну. Життя забрала Росія. Війна – на нашій землі. Ми знаємо всі кризи, які були, виклики: ядерні, екологічні, продовольчі, енергетичні. Лише ми знаємо, як це. Ми запропонували не штучний план – ми запропонували, як можна вийти із цієї ситуації, закінчити війну – за законом, поважаючи Статут ООН, міжнародне право, людей, цінності", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що українська Формула миру полягає в тому, щоб залучити ті країни, які справді хочуть досягти миру в Європі.

За його словами, Україна вітає пропозиції третіх сторін щодо допомоги в подоланні спровокованих війною криз і в завершенні війни.

Зокрема, наголосив президент, у розв'язанні питання ядерної безпеки Україна дуже зацікавлена в допомозі ядерних держав, адже вони й гаранти Будапештського меморандуму.

"Нехай вони прийдуть на цей майданчик, і ми проговоримо, як це вирішити. Ми не хочемо нічого нав’язувати, ми хочемо просто розуміння, що не може бути зброї, бойовиків на АЕС. Не може атомна станція не працювати, не можна її затоплювати, не можна погрожувати знову всьому Європейському континенту "Чорнобилем", тільки в шість разів більшим", - сказав він.

Теги: #мир #посередництво #зеленський

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