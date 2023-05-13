В Україні настане мир тоді, коли РФ припинить вести бойові дії - прем'єрка Італії

В Україні настане мир тоді, коли Росія припинить бойові дії, Москва повинна припинити агресію і вивести свої війська, заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

"До миру ми прийдемо лише тоді, коли РФ припинить вести військові дії і здійснювати атаки на цивільні цілі. Ми продовжимо звертатися до Москви із закликом зупинити війну і вивести свої війська з території України", - заявила вона на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у суботу в Римі.

За словами прем'єра, Італія підтримує дипломатичне розв'язання військового конфлікту і готова надати будь-яку допомогу, "коли Київ буде готовий до проведення переговорів".

Також Мелоні ще раз висловилася на підтримку формули миру Зеленського з 10 пунктів.