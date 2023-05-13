Німеччина готує пакет військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро

Уряд Німеччини готує пакет військової допомоги Україні на суму в 2,7 млрд євро, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Німеччини.

"Федеральний уряд готує пакет військової підтримки вартістю 2,7 млрд євро для України. Це має продовжити підтримувати Україну в захисті проти незаконної агресивної війни Росії", - зазначено в повідомленні у Tвіттері.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, коментуючи анонсований пакет допомоги, заявив, що Німеччина продовжить надавати необхідну допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно.

"Цим цінним внеском терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно ставиться до своєї підтримки. Ми всі бажаємо якомога швидшого завершення цієї жахливої і незаконної війни Росії проти українського народу. На жаль, поки що цього не передбачається. Тому Німеччина надаватиме будь-яку допомогу - стільки, скільки буде необхідно", - зазначив міністр.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що про виділення нового пакета буде оголошено в неділю, коли ФРН відвідає президент України Володимир Зеленський. Українському лідеру буде вручено премію імені Карла Великого.