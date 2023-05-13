Швейцарія не вносила до законодавства поправок про експорт зброї, рішення перебуває на стадії схвалення профільними комітетами

Роботу зі Швейцарією щодо отримання озброєння швейцарського виробництва ведуть із початку року, і вже є перші результати, але вони не є остаточними, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"У ЗМІ багато неточних трактувань останніх рішень швейцарських колег. Від того, що парламент уже нібито ухвалив рішення про згоду на експорт, до того, що нібито Швейцарія вже направляє нам зброю. Насправді, профільні комітети підтримали пропозиції щодо пом'якшення правил експорту швейцарських оборонних технологій. Ми вже знаємо дату, коли проєкти відповідних рішень будуть винесені на голосування в залі. Працюємо над тим, щоб вони були результативними", - написав Арахамія в телеграм-каналі в суботу.

Він також подякував учасникам української парламентської дипломатичної місії у Швейцарії, Офісу президента, Міністерству закордонних справ та послу України у Швейцарії Ірині Венедіктовій, які доклали багато зусиль до цього процесу.

Як повідомлялося, видання Euronews у суботу оприлюднило матеріал, згідно з яким обидві палати швейцарського парламенту проголосували за внесення поправок до Закону про військові матеріали, які дозволили б передавати військову техніку Україні.