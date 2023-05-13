У Костянтинівці внаслідок обстрілу загинули двоє і поранено десятьох людей, серед них діти - прокуратура

Унаслідок російського обстрілу Костянтинівки Донецької області в суботу, 13 травня, загинули двоє людей, зокрема підліток, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"13 травня 2023 року окупаційні війська Росії вкотре обстріляли м. Костянтинівка. Унаслідок атаки окупантів на населений пункт загинули двоє жителів, зокрема 15-річна дівчина. Десять осіб дістали поранень різного ступеня тяжкості - серед них двоє підлітків 15 і 16 років. Їх доправлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Також унаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку та магазини.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

За фактом обстрілу розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.