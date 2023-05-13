Події

14:58 13.05.2023

Окупанти обстріляли Харківщину, поранено 2 мирних жителів - голова ОВА

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Окупанти обстріляли Харківщину, поранено 2 мирних жителів - голова ОВА

Російські окупаційні війська в суботу обстріляли села в Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області, є постраждалі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти обстріляли с. Хатне Куп'янського району. Поранено жінку 43 років... Крім того, внаслідок обстрілу с. Огірцеве Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 61 року", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зараз медики надають допомогу постраждалим.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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