Окупанти обстріляли Харківщину, поранено 2 мирних жителів - голова ОВА

Російські окупаційні війська в суботу обстріляли села в Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області, є постраждалі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти обстріляли с. Хатне Куп'янського району. Поранено жінку 43 років... Крім того, внаслідок обстрілу с. Огірцеве Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 61 року", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зараз медики надають допомогу постраждалим.