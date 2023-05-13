Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

Через нічний масований обстріл вибуховою хвилею пошкоджено будівлю енергетичного об'єкта у Хмельницькій області, повідомило Міністерство енергетики України.

Згідно з повідомленням міністерства в телеграм-каналі, енергопостачання та газопостачання в Хмельницькій області залишається стабільним, відключень споживачів немає.

За інформацією НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі, на ранок 13 травня енергосистема України працює стабільно, ранкова атака дронів не спричинила пошкоджень об'єктів енергоінфраструктури.

Водночас через попередні обстріли частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях поки що без світла, зазначає міністерство.

"Незважаючи на складну ситуацію, енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 28,9 тис. споживачів. Більшість із них - це абоненти в Запорізькій і Донецькій областях", - описало ситуацію Міненерго.

Як повідомлялося з посиланням на Хмельницьку обласну військову інформацію, внаслідок ворожого обстрілу в ніч на суботу є влучання по критичній інфраструктурі.

"Укрзалізниця" повідомила, що у зв'язку з нічною ворожою атакою на Хмельниччині транспортний рух у регіоні обмежено, очікувалася затримка п'яти поїздів.