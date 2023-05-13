Фінал "Євробачення-2023" відбудеться в суботу, група Tvorchi виступить під номером 19

Фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", на якому 26 учасників представлятимуть свою країну, відбудеться в суботу, 13 травня, в Ліверпулі (Велика Британія).

Як повідомляє суспільне мовлення ("Суспільне"), трансляція наживо фіналу конкурсу розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00.

Крім того, "Євробачення-2023" можна буде дивитися і на диджитал-платформах: сайті "Суспільне Культура", сайті "Суспільне Євробачення", а на ютуб-каналі "Євробачення Україна" відбудеться онлайн-трансляція ведучого Тимура Мірошниченка з коментаторської студії в Ліверпулі, а також о 21:50 розпочнеться присвячений пісенному конкурсу прямий ефір на "Радіо Промінь".

У фіналі українці зможуть проголосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України - гурту Tvorchi.

Після завершення виступів конкурсантів у прямому ефірі з'явиться інформація, коли можна буде надсилати SMS-повідомлення на номер 7576 із номером вподобаного виконавця.

Раніше за результатами глядацького голосування у двох півфіналах до фіналу конкурсу пройшли: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія, Норвегія, Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія та Словенія. Крім того, до фіналу автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Україна як країна-переможниця "Євробачення-2022".

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Вона представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України і Британії, які "б'ються в унісон".