Події

11:22 13.05.2023

Фінал "Євробачення-2023" відбудеться в суботу, група Tvorchi виступить під номером 19

2 хв читати
Фінал "Євробачення-2023" відбудеться в суботу, група Tvorchi виступить під номером 19

Фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", на якому 26 учасників представлятимуть свою країну, відбудеться в суботу, 13 травня, в Ліверпулі (Велика Британія).

Як повідомляє суспільне мовлення ("Суспільне"), трансляція наживо фіналу конкурсу розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00.

Крім того, "Євробачення-2023" можна буде дивитися і на диджитал-платформах: сайті "Суспільне Культура", сайті "Суспільне Євробачення", а на ютуб-каналі "Євробачення Україна" відбудеться онлайн-трансляція ведучого Тимура Мірошниченка з коментаторської студії в Ліверпулі, а також о 21:50 розпочнеться присвячений пісенному конкурсу прямий ефір на "Радіо Промінь".

У фіналі українці зможуть проголосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України - гурту Tvorchi.

Після завершення виступів конкурсантів у прямому ефірі з'явиться інформація, коли можна буде надсилати SMS-повідомлення на номер 7576 із номером вподобаного виконавця.

Раніше за результатами глядацького голосування у двох півфіналах до фіналу конкурсу пройшли: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія, Норвегія, Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія та Словенія. Крім того, до фіналу автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Україна як країна-переможниця "Євробачення-2022".

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Вона представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України і Британії, які "б'ються в унісон".

Теги: #tvorchi #євробачення_2023

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:40 12.05.2023
Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка виступлять на сцені у фіналі "Євробачення-2023"

Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка виступлять на сцені у фіналі "Євробачення-2023"

13:11 12.05.2023
Співачка Джамала презентувала в Ліверпулі збірку кримськотатарських пісень - Мінкультури

Співачка Джамала презентувала в Ліверпулі збірку кримськотатарських пісень - Мінкультури

10:38 12.05.2023
В Офісі президента не зверталися до організаторів Євробачення щодо онлайн-виступу Зеленського

В Офісі президента не зверталися до організаторів Євробачення щодо онлайн-виступу Зеленського

17:12 11.05.2023
Представники Хорватії на "Євробаченні-2023" заявили про антивоєнний сенс їхньої пісні та закликали зупинити війну - Мінкультури України

Представники Хорватії на "Євробаченні-2023" заявили про антивоєнний сенс їхньої пісні та закликали зупинити війну - Мінкультури України

00:27 10.05.2023
Результати першого півфіналу Євробачення-2023

Результати першого півфіналу Євробачення-2023

18:45 13.03.2023
Гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі "Євробачення-2023" в Ліверпулі

Гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі "Євробачення-2023" в Ліверпулі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Римі зустрінеться з Папою Римським Франциском і прем'єром Італії Мелоні

Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

Новий пакет військової допомоги від Німеччини включатиме 30 "Леопардів", чотири "Ірис-Т" і 200 розвіддронів - Єрмак

Для пасажирів поїздів, що затримуються через обстріл Хмельниччини, запущено поїзди-шатли та автобуси - Укрзалізниця

У Хмельницькому вибуховою хвилею пошкоджено багато житлових будинків, навчальних закладів і підприємств, 11 жителів міста поранені - мер

ОСТАННЄ

Зеленський у Римі зустрінеться з Папою Римським Франциском і прем'єром Італії Мелоні

Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

Російські окупанти вночі та вранці обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей 11 разів - ОК "Північ"

Новий пакет військової допомоги від Німеччини включатиме 30 "Леопардів", чотири "Ірис-Т" і 200 розвіддронів - Єрмак

Для пасажирів поїздів, що затримуються через обстріл Хмельниччини, запущено поїзди-шатли та автобуси - Укрзалізниця

ЗСУ досягли успіхів на північний захід від Бахмута, бойовики "Вагнера" перебувають під загрозою оточення - ISW

У Хмельницькому вибуховою хвилею пошкоджено багато житлових будинків, навчальних закладів і підприємств, 11 жителів міста поранені - мер

Російська 72 ОМСБр відійшла зі своїх позицій на південь від Бахмута - британська розвідка

Окупанти 88 разів обстріляли Херсонську область за добу, загинули 2 мирних жителів

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині одна людина загинула

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА