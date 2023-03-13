Події

18:45 13.03.2023

Гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі "Євробачення-2023" в Ліверпулі

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Гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі "Євробачення-2023" в Ліверпулі

Український гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel виступатиме під номером 19 у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", що відбудеться в Ліверпулі (Велика Британія).

"У понеділок, 13 березня, у британському Ліверпулі відбулася зустріч голів делегацій країн-учасників пісенного конкурсу "Євробачення". У межах події провели жеребкування, яке визначило порядок виступу українських та британських учасників у фіналі конкурсу: Tvorchi виступатимуть під номером 19", - ідеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що представники Великої Британії виступатимуть у фіналі під номером 26.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Він представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023", який відбудеться 11 травня.

 

Теги: #євробачення #tvorchi

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