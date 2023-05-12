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13:11 12.05.2023

Співачка Джамала презентувала в Ліверпулі збірку кримськотатарських пісень - Мінкультури

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Співачка Джамала презентувала в Ліверпулі збірку кримськотатарських пісень - Мінкультури

Українська співачка Джамала презентувала в Ліверпулі (Велика Британія) збірку пісень кримськотатарського народу в рамках заходів міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"11 травня перед другим півфіналом "Євробачення-2023" українська кримськотатарська співачка Джамала презентувала свій новий альбом Qirim. Вона виступила в Ліверпулі з одним із найстаріших оркестрів Великої Британії - Філармонією BBC", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Зазначено, що Qirim - це збірка старовинних пісень кримськотатарського народу, до якої увійшли 14 раніше невідомих, переписаних чи забутих композицій.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Він представляє Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Раніше за результатами глядацького голосування у двох півфіналах до фіналу конкурсу пройшли: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія, Норвегія, Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія та Словенія. Крім того, до фіналу автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Україна як країна-переможниця "Євробачення-2022".

Гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі конкурсу, який відбудеться 13 травня.

Теги: #джамала #євробачення_2023

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