Окупаційна влада Криму забирає будинок батьків Джамали - співачка

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 року Джамала заявляє про плани російської окупаційної влади конфіскувати будинок її батьків у Криму.

"Буквально днями окупаційна влада оголосила, що вони забирають дім моїх батьків, дім мого дідуся, і хочуть зробити там санаторій для російських військових...", - сказала Джамала на Молитовному сніданку в суботу в Києві.

"Це таке повідомлення всім українцям, усім кримським татарам, що вони можуть творити беззаконня, усе, що їм захочеться, серед білого дня в 21-му столітті", - наголосила співачка.

На її думку, окупаційна влада хотіла б, щоб вона мовчала і не порушувала проблем дотримання прав людини.

"Мені здається, що я не можу собі дозволити залишатися під час війни просто молодою мамою, яка піклується про свою дитину. Я хотіла б допомогти максимально своїй країні всім, чим можу", - наголосила Джамала, яка зовсім недавно народила третю дитину.

Співачка заявила, що буде й надалі говорити про незаконність дій окупантів у Криму, про права людини, використовуючи всі можливі майданчики для цього, зокрема на найближчих літніх Олімпійських іграх у Парижі.