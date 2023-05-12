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13:40 12.05.2023

Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка виступлять на сцені у фіналі "Євробачення-2023"

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Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка виступлять на сцені у фіналі "Євробачення-2023"

Учасники "Євробачення" минулих років від України Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка виступлять на сцені у фіналі конкурсу 2023 року, який відбудеться 13 травня.

Як повідомляє суспільне мовлення ("Суспільне"), під час Параду прапорів 26 країн-фіналістів конкурсу на сцену вийдуть українські виконавці Джамала, Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, гурт Go_A і виконають свої конкурсні пісні в новому аранжуванні в поєднанні з класичними британськими хітами.

Після завершення виступів усіх 26 фіналістів на сцену шоу вийде Sam Ryder, учасник Євробачення-2022 від Великої Британії, який посів у Турині друге місце.

Крім того, переможниця Євробачення-2004 українська співачка Руслана приєднається до фіналу Євробачення-2023 у спеціальному попередньо записаному виступі.

Завершальним перфомансом "Євробачення-2023" під назвою The Liverpool Songbook стане шоу, де на сцені будуть шість зірок "Євробачення" минулих років: переможці 2018-го і 2019 року ізраїльтянка Netta і нідерландець Duncan Laurence, а також представник Італії на конкурсі 2019 року Mahmood, представниця Швеції 2022 року Cornelia Jakobs, представниця Ісландії 2021 року Daði Freyr і представниця Великої Британії на Євробаченні-1993 ліверпульська співачка Sonia.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Він представляє Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Раніше за результатами глядацького голосування у двох півфіналах до фіналу конкурсу пройшли: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія, Норвегія, Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія та Словенія. Крім того, до фіналу автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Україна як країна-переможниця "Євробачення-2022".

Гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі конкурсу, який відбудеться 13 травня.

Теги: #євробачення_2023

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