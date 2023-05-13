Українські аудіогіди з'явилися в Галереї Боргезе в Римі та комплексі королівських музеїв Турина

Українські аудіогіди, у рамках проекту першої леді України Олени Зеленської, з'явилися в Галереї Боргезе в Римі та комплексі королівських музеїв Турина, до якого входять Королівський палац, Королівська зброярня, Савойська галерея, Археологічний музей, Королівські сади та Каплиця Святої плащаниці.

Як повідомляється на сайті президента України, український аудіогід запрацював також у Нордичному музеї - приватному музеї етнографії та культури в Стокгольмі (Швеція). Тут можна ознайомитися із побутом шведського народу від 1520 року дотепер.

Крім того, підписано меморандум про запуск аудіоекскурсії українською мовою у Вестмінстерському абатстві у Великій Британії, головній соборній церкві Великої Британії, розташованій у центральному районі Лондона у Вестмінстері.

"Таким чином, у рамках проєкту першої леді у світі працює вже 63 україномовних аудіогіди", - повідомляється на сайті президента України.

Як повідомлялося, проєкт україномовних аудіогідів перша леді України ініціювала 2020 року.