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07:49 13.05.2023

Угорщина не обговорюватиме 11 пакет санкцій проти РФ поки OTP Bank значиться в українському списку міжнародних спонсорів війни

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Угорщина не обговорюватиме 11 пакет санкцій проти РФ поки OTP Bank значиться в українському списку міжнародних спонсорів війни

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що не буде обговорювати наступний пакет санкцій, поки угорський OTP Bank перебуває у списку міжнародних спонсорів війни в Україні, повідомляє Euronews.

"Це скандально і неприйнятно, що OTP Bank був включений до списку міжнародних спонсорів війни в Україні. Це разюче. Це обурливо. Це скандал", - заявив Сіярто на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Стокгольмі.

Також він сказав, що діяльність фінансової установи відповідає міжнародним очікуванням і законодавству. Сійярто наголосив, що лістинг також може вплинути на питання про санкції ЄС проти Росії.

"Я чітко дав зрозуміти на зустрічі міністрів закордонних справ, що нам буде дуже важко навіть вступити в переговори щодо 11-го пакета санкцій, поки OTP буде в цьому українському списку. Ми вимагаємо, щоб українці виключили OTP Bank із цього переліку", - заявив він.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 4 травня внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

За даними НАЗК, OTP входить до 50 найбільших банків Росії, він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений більш ніж у 1850 населених пунктах країни-агресора.

 

 

 

Теги: #санкції #угорщина #otp_bank

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