Події

21:13 12.05.2023

Міністри оборони України та Німеччини в телефонній розмові обговорили подальші кроки щодо посилення можливостей ЗС України

1 хв читати
Міністри оборони України та Німеччини в телефонній розмові обговорили подальші кроки щодо посилення можливостей ЗС України

Міністр оборони України Олексій Резніков у телефонній розмові зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом обговорив подальші кроки щодо посилення можливостей українських сил.

"Відбулася плідна розмова з моїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Під час телефонної розмови ми обговорили подальші кроки щодо посилення спроможностей ЗСУ. Я подякував Німеччині за постійну підтримку України та прихильність співпраці між країнами", - написав Резніков у твіттері.

 

 

 

Теги: #україна #оборона #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:49 12.05.2023
У Токіо запущено Українську інвестиційну платформу під керівництвом ЄБРР

У Токіо запущено Українську інвестиційну платформу під керівництвом ЄБРР

13:55 11.05.2023
ЄС з лютого передав Україні понад 1 тис. ракет - Боррель

ЄС з лютого передав Україні понад 1 тис. ракет - Боррель

13:02 11.05.2023
Зеленський закликав не тиснути на Україну закликами до переговорів із Росією

Зеленський закликав не тиснути на Україну закликами до переговорів із Росією

12:55 11.05.2023
Я думаю, ми не втратимо двопартійну підтримку в США - Зеленський

Я думаю, ми не втратимо двопартійну підтримку в США - Зеленський

04:38 11.05.2023
ІнАУ просить Раду дати оцінку законопроєкту, який розширює повноваження Держспецзв'язку у сфері протидії фішингу

ІнАУ просить Раду дати оцінку законопроєкту, який розширює повноваження Держспецзв'язку у сфері протидії фішингу

03:34 11.05.2023
Мер Мелітополя розповів, хто понесе відповідальність за антиукраїнські дії після деокупації Запорізької області

Мер Мелітополя розповів, хто понесе відповідальність за антиукраїнські дії після деокупації Запорізької області

02:18 11.05.2023
Зеленський створив дві військові адміністрації у Херсонській області

Зеленський створив дві військові адміністрації у Херсонській області

01:08 11.05.2023
Лубінець обговорив із головою МАГАТЕ безпеку співробітників "Енергоатома" та ядерну безпеку миру

Лубінець обговорив із головою МАГАТЕ безпеку співробітників "Енергоатома" та ядерну безпеку миру

00:50 11.05.2023
Держдеп США закликав до продовження "зернової ініціативи"

Держдеп США закликав до продовження "зернової ініціативи"

00:48 11.05.2023
Наш міжнародний блок активно працює з партнерами з оборонних пакетів для України

Наш міжнародний блок активно працює з партнерами з оборонних пакетів для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський увів санкції проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, Андрія Деркача та номінальних власників компанії VS Energy

Росіяни вивели в Чорне море два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр"

Окупанти вже програли цю війну у своїх думках - Зеленський

Повітряні сили ЗСУ щодо даних ЗМІ про 90% ефективності ППО: Такий відсоток стосується не всіх ворожих засобів ураження

Зеленський оголосив про санкції для конфіскації російської частки "Запоріжсталі"

ОСТАННЄ

Зеленський увів санкції проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, Андрія Деркача та номінальних власників компанії VS Energy

Росіяни протягом дня ще чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини

Унаслідок обстрілу Нікополя поранено одну людину, зруйновано три приватні будинки, пошкоджено газопроводи та лінії електропередачі

Очільник МЗС України анонсував тур Латинською Америкою у другій половині року

Суд дозволив спецрозслідування у справі ексгендиректора "СЕТАМ", обвинуваченого в розтраті арештованого майна

Росіяни вивели в Чорне море два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр"

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних і 26 авіаударів, здійснив понад 20 обстрілів із РСЗВ

Інтервали між потягами в київському метро скоротяться з 15 травня

Президента Гватемали було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня

Перша заступниця держсекретаря США Шерман іде у відставку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА