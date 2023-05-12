Міністри оборони України та Німеччини в телефонній розмові обговорили подальші кроки щодо посилення можливостей ЗС України

Міністр оборони України Олексій Резніков у телефонній розмові зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом обговорив подальші кроки щодо посилення можливостей українських сил.

"Відбулася плідна розмова з моїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Під час телефонної розмови ми обговорили подальші кроки щодо посилення спроможностей ЗСУ. Я подякував Німеччині за постійну підтримку України та прихильність співпраці між країнами", - написав Резніков у твіттері.