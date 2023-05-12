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19:11 12.05.2023

Перша заступниця держсекретаря США Шерман іде у відставку

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Перша заступниця держсекретаря США Шерман іде у відставку

Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка обіймала цю посаду у 2021 році, йде у відставку, йдеться в заяві глави Держдепу Ентоні Блінкена.

"Дякую Венді Р. Шерман за її службу Держдепартаменту й американському народові на посаді заступниці державного секретаря", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті Держдепу в п'ятницю.

Блінкен у своїй заяві називає Шерман другом і довіреною особою, з якою він працював у Держдепі протягом майже 30 років. Він каже, що президент США Джо Байден свого часу особисто попросив її погодитися на роботу першою заступницею держсекретаря, бо знав, що може розраховувати на неї в питанні вибудовування відносин Вашингтону і з партнерами, і з суперниками на світовій арені.

Шерман почала працювати в Держдепі США у 1993 році, відтоді обіймала різні посади за президентів Білла Клінтона, Барака Обами і Джо Байдена. У 2011 році вона стала першою жінкою на посаді заступниці держсекретаря США з політичних питань, у 2021 році - першою жінкою на посаді першої заступниці держсекретаря США.

Теги: #сша #відставка #заступник #держдеп

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