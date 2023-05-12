Верховний суд Ісламабада звільнив під заставу експрем'єра Пакистану

Судова колегія Верховного суду Ісламабада в п'ятницю звільнила експрем'єра Пакистану Імрана Хана під заставу у справі про завдання збитків бюджету країни, повідомляє портал Dawn.

За його даними, адвокати Хана також подали чотири додаткові клопотання, у яких закликали суд об'єднати всі справи проти експрем'єра і доручити владі надати детальну інформацію щодо них.

За версією слідства, Хан і його найближчі прихильники заснували спільний фонд для створення університету "Аль-Кадір", через що бюджету країни було завдано збитків на суму приблизно в $170 млн.

Напередодні Верховний суд Пакистану виніс рішення про те, що затримання Хана є незаконним. У постанові суд зазначає, що політика мають негайно звільнити.

Колишнього прем'єра Пакистану затримали 9 травня в залі суду Ісламабада у зв'язку зі справою "Аль-Кадір" за підозрою у скоєнні "злочинів, пов'язаних із корупцією". Днем пізніше суд виніс рішення про взяття Хана під варту на вісім днів. У країні після цього розпочалися масові протести, правоохоронці затримали понад 2 тис. осіб.

Проти Хана порушили низку кримінальних справ. Зокрема, його підозрюють у тому, що він отримував подарунки від іноземних лідерів і заробив на цьому загалом приблизно $630 тис.

У березні після зіткнень між поліцейськими і прихильниками Хана поліція розпочала кримінальну справу стосовно експрем'єра, якого звинуватили в тероризмі.