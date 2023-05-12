Болгарія заборонить в'їзд іноземним туристам із невідкритим шенгеном

Влада Болгарії переглянула умови в'їзду іноземних громадян, тепер мандрівники із невідкритими шенгенськими разовими і багаторазовими візами, а також із національними візами Румунії, Хорватії та Кіпру не можуть в'їхати до країни, пише урядовий вісник республіки.

"Республіка Болгарія розглядатиме такі документи, видані державами-членами Шенгенської угоди: одноразова віза, дійсна для двох або кількох в'їздів після того, як її було використано один раз для в'їзду до країни шенгенської зони, а також віза із обмеженою територіальною дією для двох або кількох візитів після одноразового в'їзду до шенгенської зони", - ідеться в документі.

Як зазначає видання, аналогічні вимоги висуватимуться до власників національних короткострокових і довгострокових віз Кіпру або Румунії. Після відвідування цих країн в'їзд до Болгарії можливий на термін не більше ніж 90 днів протягом 180-денного періоду.

Видані владою Хорватії до 31 грудня 2022 року національні короткострокові та довгострокові візи і посвідки на проживання до завершення терміну їхньої дії визнаються еквівалентними болгарським національним візам для транзиту і перебування.