Події

07:46 12.05.2023

Окупанти чотири рази за ніч обстріляли Дніпропетровську область

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Окупанти чотири рази за ніч обстріляли Дніпропетровську область

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про 4 нічні обстріли регіону в п'ятницю, 12 травня, без втрат.

"Російська армія цілилася по Нікопольському району. Під ударом був сам Нікополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади. Ворог стріляв із важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Лисак додав, що інформація про наслідки уточнюється. Місця прильотів обстежують рятувальники.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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