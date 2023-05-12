Окупанти чотири рази за ніч обстріляли Дніпропетровську область

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про 4 нічні обстріли регіону в п'ятницю, 12 травня, без втрат.

"Російська армія цілилася по Нікопольському району. Під ударом був сам Нікополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади. Ворог стріляв із важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Лисак додав, що інформація про наслідки уточнюється. Місця прильотів обстежують рятувальники.