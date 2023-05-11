Південна Корея підтримує українську формулу миру - Кулеба за результатами зустрічі з південнокорейським колегою

Глава МЗС України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з південнокорейським міністром закордонних справ Паком Джином (Park Jin) повідомив, що Південна Корея підтримує українську формулу миру.

"Значуща зустріч із моїм корейським колегою Паком Джином, який повідомив мені, що Республіка Корея підтримує формулу миру президента Володимира Зеленського. Ми обговорили участь Кореї у відновленні України та привітали інтенсивність, що зростає, двосторонніх контактів між нашими країнами", - написав Кулеба у твіттері.

Раніше Кулеба повідомив, що вирушив із візитом до Гватемали. На запрошення колеги Маріо Букаро Флореса він візьме участь у Раді міністрів Асоціації Карибських держав (АКД) і здійснить двосторонній візит.