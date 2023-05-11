Події

20:06 11.05.2023

Окупанти обстріляли територію комунального транспортного підприємства в Херсоні, попередньо, постраждалих немає

1 хв читати

Російські окупаційні війська обстріляли територію комунального транспортного підприємства в Херсоні, внаслідок цього пошкоджено дах будівлі та тролейбус, попередньо, люди не постраждали, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Окупанти знову вдарили по Херсону, – поцілили в територію комунального транспортного підприємства.Через ворожий обстріл пошкоджено дах будівлі та тролейбус. За попередньою інформацією, мирні люди не постраждали", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

Теги: #херсон #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:08 11.05.2023
Унаслідок обстрілу освітнього закладу в Херсоні сталася пожежа, постраждалих немає - ОВА

Унаслідок обстрілу освітнього закладу в Херсоні сталася пожежа, постраждалих немає - ОВА

16:31 11.05.2023
Окупанти завдали ракетного удару по Торецьку, постраждало шестеро людей - Єрмак

Окупанти завдали ракетного удару по Торецьку, постраждало шестеро людей - Єрмак

12:07 11.05.2023
Росіяни обстріляли Слов'янськ ракетою С-300, поранена жінка померла в лікарні

Росіяни обстріляли Слов'янськ ракетою С-300, поранена жінка померла в лікарні

11:19 11.05.2023
Російські війська ввечері обстріляли селище в Запорізькій області, постраждали 5 жителів

Російські війська ввечері обстріляли селище в Запорізькій області, постраждали 5 жителів

09:45 11.05.2023
У Херсоні з 16 травня комендантську годину встановлено з 21:00 до 05:00

У Херсоні з 16 травня комендантську годину встановлено з 21:00 до 05:00

18:50 10.05.2023
Окупанти обстріляли село в Каховському районі Херсонської області, загинула жінка

Окупанти обстріляли село в Каховському районі Херсонської області, загинула жінка

13:54 10.05.2023
Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, під завалами може бути жінка - ОВА

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, під завалами може бути жінка - ОВА

13:05 10.05.2023
Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон - голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон - голова ОВА

08:28 10.05.2023
У результаті обстрілу Костянтинівки Донецької області поранено одного жителя

У результаті обстрілу Костянтинівки Донецької області поранено одного жителя

20:55 09.05.2023
Росіяни ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області

Росіяни ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки агресора

Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29

Усі надані Києву британські танки Challenger 2 доправлено в Україну - глава британського Міноборони

Міністр оборони Великої Британії підтвердив передання Україні ракет великої дальності Storm Shadow

ППО України вже може перехоплювати до 90-100% ворожих ракет - ЗМІ

ОСТАННЄ

Південна Корея підтримує українську формулу миру - Кулеба за результатами зустрічі з південнокорейським колегою

Робгрупа при Раді досягла рішення про збільшення забезпечення строковиків і курсантів

Учасники "зернової ініціативи" обговорюють відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса

Ворог збільшив кількість обстрілів на бахмутському та лиманському напрямках - Маляр

Заступник глави МЗС України Мельник може стати послом у Бразилії

Резніков про передання Україні далекобійних ракет: через Shadow of the Storm проб'ється сонячне світло нашої свободи

БЕБ викрило схему розкрадання держкоштів: чиновники за місяць привласнили 4,8 млн грн

У четвер ворог обстріляв Нікопольський район, постраждалих немає

Суд заарештував із можливістю внесення застави одного з фігурантів справи про привласнення 17 млн грн у НААН України

Зеленський призначив посла України в Нідерландах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА