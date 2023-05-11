Окупанти обстріляли територію комунального транспортного підприємства в Херсоні, попередньо, постраждалих немає

Російські окупаційні війська обстріляли територію комунального транспортного підприємства в Херсоні, внаслідок цього пошкоджено дах будівлі та тролейбус, попередньо, люди не постраждали, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Окупанти знову вдарили по Херсону, – поцілили в територію комунального транспортного підприємства.Через ворожий обстріл пошкоджено дах будівлі та тролейбус. За попередньою інформацією, мирні люди не постраждали", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.