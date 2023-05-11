Події

19:15 11.05.2023

Зеленський призначив посла України в Нідерландах

1 хв читати
Зеленський призначив посла України в Нідерландах

Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Королівстві Нідерланди Олександра Карасевича.

Відповідний указ №267/2023 від 10 травня опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Карасевича Олександра Олександровича Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Нідерланди", - ідеться в документі.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року Зеленський звільнив Максима Кононенка з посади посла України в Нідерландах. У березні 2023 року він був призначений послом України в Естонії.

 

 

Теги: #посол #призначення #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:53 11.05.2023
Заступник глави МЗС України Мельник може стати послом у Бразилії

Заступник глави МЗС України Мельник може стати послом у Бразилії

01:28 05.05.2023
Нідерланди направлять в Україну в 2023 році ще дві судово-медичні місії для розслідування військових злочинів під егідою МКС

Нідерланди направлять в Україну в 2023 році ще дві судово-медичні місії для розслідування військових злочинів під егідою МКС

22:08 04.05.2023
На базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні

На базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні

20:18 04.05.2023
Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

19:11 04.05.2023
Нідерланди готові побудувати систему відповідальності за агресію в Україні

Нідерланди готові побудувати систему відповідальності за агресію в Україні

17:43 04.05.2023
Бельгія та Нідерланди залишаються відданими підтримці України на її шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції та зміцнення обороноздатності - декларація

Бельгія та Нідерланди залишаються відданими підтримці України на її шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції та зміцнення обороноздатності - декларація

13:10 04.05.2023
Зеленський обговорив із лідерами парламенту Нідерландів підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі

Зеленський обговорив із лідерами парламенту Нідерландів підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі

10:51 04.05.2023
Зеленський у Нідерландах звернеться до представників міжнародних судів у Гаазі

Зеленський у Нідерландах звернеться до представників міжнародних судів у Гаазі

10:44 04.05.2023
Зеленський виступить у парламенті Нідерландів і відвідає МКС

Зеленський виступить у парламенті Нідерландів і відвідає МКС

03:34 03.05.2023
Моравецький про погрози польському послу в РФ: варто сприймати всерйоз, але не давати себе залякати

Моравецький про погрози польському послу в РФ: варто сприймати всерйоз, але не давати себе залякати

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки агресора

Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29

Усі надані Києву британські танки Challenger 2 доправлено в Україну - глава британського Міноборони

Міністр оборони Великої Британії підтвердив передання Україні ракет великої дальності Storm Shadow

ППО України вже може перехоплювати до 90-100% ворожих ракет - ЗМІ

ОСТАННЄ

Ворог збільшив кількість обстрілів на бахмутському та лиманському напрямках - Маляр

Резніков про передання Україні далекобійних ракет: через Shadow of the Storm проб'ється сонячне світло нашої свободи

БЕБ викрило схему розкрадання держкоштів: чиновники за місяць привласнили 4,8 млн грн

Окупанти обстріляли територію комунального транспортного підприємства в Херсоні, попередньо, постраждалих немає

У четвер ворог обстріляв Нікопольський район, постраждалих немає

Суд заарештував із можливістю внесення застави одного з фігурантів справи про привласнення 17 млн грн у НААН України

Туреччина та ООН запропонували продовжувати переговори щодо "зернової ініціативи" в онлайн-режимі

Протягом доби ворог завдав шести ракетних і 46 авіаударів, здійснив 69 обстрілів із РСЗВ

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки агресора

Закликами до повернення і поширення російської мови в Україні має займатися СБУ - Данілов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА