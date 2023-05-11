Зеленський призначив посла України в Нідерландах

Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Королівстві Нідерланди Олександра Карасевича.

Відповідний указ №267/2023 від 10 травня опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Карасевича Олександра Олександровича Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Нідерланди", - ідеться в документі.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року Зеленський звільнив Максима Кононенка з посади посла України в Нідерландах. У березні 2023 року він був призначений послом України в Естонії.