Події

13:05 11.05.2023

Атака Кремля дронами була організована Росією - Зеленський

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Атака Кремля дронами була організована Росією - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що атака безпілотними літальними апаратами московського Кремля була організована самою Росією.

"Вони самі це зробили. Абсолютно, я впевнений. Я не можу вам сказати на 100%, може там хтось у Москві з їхніх груп, ФСБ або ще від когось. Я не можу сказати на 100%, але це точно не робила Україна", - сказав Зеленський в інтерв'ю кореспонденту BBC для Eurovision News, оприлюдненому в четвер.

За його словами, це було зроблено, тому що "вони хотіли завдати ударів у відповідь по нам". "Вони зрозуміли, що серйозно світ реагує, коли вони б'ють по цивільному населенню. І вони постійно шукають виправдання таким діям... Вони постійно шукають, що їм таке зробити, щоб це звучало виправданням, ніби ви нам так, а ми вам так", - сказав глава Української держави.

"Але це не спрацювало. Навіть для їхнього внутрішнього суспільства це не спрацювало. Не повірили навіть їхні пропагандисти. Тому що це виглядало дуже штучно", - зазначив Зеленський.

Теги: #кремль #дрони #зеленський

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