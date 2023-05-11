Події

13:02 11.05.2023

Зеленський закликав не тиснути на Україну закликами до переговорів із Росією

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Зеленський закликав не тиснути на Україну закликами до переговорів із Росією

Президент України Володимир Зеленський закликав не тиснути на Україну із закликами до переговорів із Росією.

"Я вважаю, що це абсолютно справедливо, що формат плану миру запропонувала саме Україна, тому що війна тут у нас. Я вважаю, що жодна країна у світі не має права... Вона має консолідувати свої сили, давати консультації Україні, допомагати, пропонувати будь-що. Але не тиснути з цим, тому що війна у нас", - сказав Зеленський в інтерв'ю кореспонденту BBC для Eurovision News, оприлюдненому в четвер.

"І не можна змушувати Україну відступити від своїх якихось цінностей, інтересів. Не можна змусити Україну віддати просто територію. Чому тоді будь-яка країна світу не віддасть Путіну свою територію, тому що дуже хочеться, щоб усе це закінчилося? Мені здається, що це алогічний процес", - сказав президент.

За його словами, "зараз усі держави будуть пропонувати свій погляд на мир. Ми бачили ініціативи Китаю, ми побачимо ініціативи Латинської Америки, будемо бачити ініціативи ще якихось держав, не виключено, що когось із європейського континенту. Напевно побачимо якісь сигнали від країн Сходу, арабських держав".

"Бачення повинно залишатись баченням. Бачення не може бути тиском, і це важливо. І тому всі, хто пропонує свої ініціативи, я вважаю, що з цими ініціативами можна працювати у форматі нашого плану. Я думаю, це абсолютно справедливо", - вважає президент України.

Теги: #україна #переговори #тиск

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