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12:34 11.05.2023

СБУ повідомила про нові підозри трьом колишнім нардепам від "Партії регіонів" - Царьову, Святашу і Маркову

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СБУ повідомила про нові підозри трьом колишнім нардепам від "Партії регіонів" - Царьову, Святашу і Маркову

Служба безпеки України зібрала нові докази вини колишніх народних депутатів від "Партії регіонів" Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли окупантам у веденні агресивної війни проти України.

У повідомленні української спецслужби в четвер зазначається, що ексдепутати переховуються від правосуддя на території країни-агресора.

"На підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Царьов співпрацював із керівництвом Міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення.

"Встановлено, що екснардеп "зливав" агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України. Саме він передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу", - зазначають у спецслужбі.

У СБУ наголошують, що цю інформацію Царьов отримав від ще одного "регіонала" - Святаша.

Як встановили слідчі, після 24 лютого минулого року Святаш активно виступав на підтримку країни-агресора, за що РФ розглядала його "як потенційного гауляйтера Харківщини".

За інформацією СБУ, він передавав загарбникам інформацію про озброєння, час і напрямок руху підрозділів Сил оборони територією регіону.

Розвіддані зрадник отримував через свої "партійні" зв'язки на території Харківської області.

Ще один підозрюваний, згідно з повідомленням спецслужби - Марков - регулярно виправдовував збройну агресію РФ проти України.

"Відео з його провокаційними виступами не раз показували в ефірах центральних російських телеканалів", - уточнюють в СБУ.

Слідчі СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 436 (пропаганда війни), ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За всіма новими викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

У СБУ нагадують, що раніше спецслужба вже повідомила цим фігурантам про підозру у вчиненні інших злочинів проти державної безпеки України.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій та Одеській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Теги: #сбу #підозра #нардепи_регіонали

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