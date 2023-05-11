Україні потрібно більше часу для підготовки до контрнаступу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройним силам України потрібно більше часу, щоб розпочати контрнаступ проти РФ, оскільки військовим, як і раніше, потрібна обіцяна західна допомога, повідомляє BBC.

"З (тим, що у нас є - ІФ-У) ми можемо йти вперед і досягти успіху... Але ми б втратили багато людей. Я гадаю, що це неприйнятно", - сказав Зеленський у Києві в інтерв'ю для суспільних мовників, які є членами Новин Євробачення, таких як BBC.

"Тож нам потрібно почекати. Нам усе ще потрібно трохи більше часу", - додав він.

Президент охарактеризував бойові бригади, деякі з яких були навчені країнами НАТО, як "готові", але сказав, що армії все ще потрібно "дещо", зокрема бронетехніка, яка "надходить партіями".

Він висловив упевненість у тому, що українські військові зможуть наступати, попередивши про ризики "замороженого конфлікту", на що, за його словами, "розраховувала" РФ. "Вони не можуть змусити Україну здати території. Чому будь-яка країна світу має віддавати Путіну свою територію?" - сказав глава держави.

Зеленський відкинув побоювання щодо втрати підтримки США в разі, якщо президент Джозеф Байден, який пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, не буде переобраний на другий президентський термін у 2024 році. Україна, за його словами, як і раніше, має двопартійну підтримку в Конгресі США. "Хто знає, де ми будемо (коли у США відбудуться вибори - ІФ-У)?... Я вірю, що на той час ми переможемо", - сказав він.