Російські обстріли за добу забрали життя трьох мирних жителів Донецької області - ОВА

Троє жителів Донецької області загинули і двоє дістали поранень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів минулої доби, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 10 травня росіяни вбили трьох мешканців Донеччини - двох у місті Часів Яр та одного у Новокалиновому. Ще двоє людей в області дістали поранень. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в телеграмі у четвер уранці.