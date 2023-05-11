Події

09:40 11.05.2023

Російські обстріли за добу забрали життя трьох мирних жителів Донецької області - ОВА

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Троє жителів Донецької області загинули і двоє дістали поранень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів минулої доби, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 10 травня росіяни вбили трьох мешканців Донеччини - двох у місті Часів Яр та одного у Новокалиновому. Ще двоє людей в області дістали поранень. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в телеграмі у четвер уранці.

Теги: #обстріли #донецька_область

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