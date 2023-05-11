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04:38 11.05.2023

ІнАУ просить Раду дати оцінку законопроекту, що розширює повноваження Держспецзв'язку у сфері протидії фішингу

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Інтернет Асоціація України (ІнАУ), що об'єднує 220 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, просить парламентаріїв дати оцінку законопроекту №9250 "Про внесення змін до закону України "Про електронні комунікації" (про протидію фішингу) з урахуванням аргументів ІнАУ.

Відповідний відкритий лист вона надіслала голові Верховної Ради, комітетам та політичним фракціям у понеділок.

Як повідомляє Асоціація у Facebook, нормами законопроекту пропонується наділити Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) повноваженнями розробляти та затверджувати правила протидії фішингу та фішинговим веб-сайтам, а також встановлювати права та обов'язки постачальників DNS. Передбачається, що основи відповідальності за зазначені правопорушення визначаються не законами, а підзаконними актами Держспецзв'язку.

"Таким чином, законопроектом №9250 встановлюється новий, не передбачений Конституцією вид неправомірного діяння, яке не стосується ні злочину, ні адміністративного чи дисциплінарного правопорушення", - зазначається в тексті листа.

В ІнАУ наголошують, що чинний кримінальний кодекс (КК) повною мірою регулює питання кримінальної відповідальності за вчинення відповідних злочинних дій. Зокрема, кримінальну відповідальність передбачено статтями 361 та 361-1, а також за сукупністю злочинів – ст.200, 185, 190.

Асоціація також вважає, що цей документ має на меті легалізувати вже збудовану і, на думку ІнАУ, систему блокування доменів, що незаконно функціонує під управлінням Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).

У своєму зверненні ІнАУ нагадує, що вона неодноразово вказувала на ризики, які несе зазначена система, а саме: ризики для кібербезпеки держави, коли агресор, отримавши незаконний доступ до системи, може заблокувати в Україні доступ до веб-ресурсів Інтернету; корупційні ризики, оскільки рішення про включення того чи іншого сайту до списку заблокованих доменів приймаються звичайними чиновниками, що може призвести до блокування будь-яких сайтів для вимагання, рейдерства, іншого тиску; ризики для свободи слова, оскільки цей механізм може бути використаний для блокування будь-яких онлайн медіа; ризики незаконного збирання персональних даних.

Законопроект №9250 "Про електронні комунікації" (про протидію фішингу) зареєстровано у Верховній Раді 28 квітня 2023 року. 

Теги: #законопроект #україна #думка #фішинг

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