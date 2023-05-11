Зеленський створив дві військові адміністрації у Херсонській області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення ще двох військових адміністрацій у Херсонській області.

Відповідний указ №268 оприлюднено на сайті президента.

"На виконання Закону України "Про правовий режим військового стану" ухвалюю: утворити Виноградівську сільську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області; Скадовську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області", - йдеться у тексті указу.

Також глава держави доручив Генеральному штабу Збройних сил України, Херсонській ОДА здійснити відповідно до закону "Про правовий режим військового стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набув чинності з 10 травня.