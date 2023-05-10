На окремих ділянках бахмутського напрямку ворог не зміг утримати натиск ЗСУ та відступив на дистанцію до двох кілометрів

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про ефективні контратаки українських сил на бахмутському напрямку, в результаті чого на окремих ділянках фронту ворог відступив на дистанцію до двох кілометрів.

"Завдяки продуманій обороні на бахмутському напрямку ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. Зокрема, проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до двох кілометрів", - написав він у телеграм-каналі.

Сирський наголосив, що грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК "Вагнера" та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, які зазнали поразки та відійшли.

Також він зазначив, що незважаючи на значну концентрацію військ та гучні заяви російських воєнних злочинців про наміри взяти Бахмут до 9 травня, ворог не зміг захопити місто.

"Наші сили оборони надійно утримують фронт і не дають ворогові просунутися вперед. Битва за Бахмут триває… Хочу окремо відзначити роботу 3-ї окремої штурмової бригади, яка в бою завдала ворогу потужного удару та показала міць української армії", - додав Сирський.