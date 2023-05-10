Події

18:50 10.05.2023

Окупанти обстріляли село в Каховському районі Херсонської області, загинула жінка

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Окупанти обстріляли село в Каховському районі Херсонської області, загинула жінка

У середу російські окупанти здійснили обстріл одного із сіл у Каховському районі Херсонської області, внаслідок обстрілу загинула жінка, а також пошкоджено будинки, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 10 травня близько 17:00 окупанти здійснили мінометний обстріл одного з сіл у Каховському районі. Внаслідок обстрілу травм, несумісних із життям, дістала місцева жителька. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, які вчинили російські військові.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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