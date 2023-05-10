Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва

Керівнику генпідрядної організації на об'єкті будівництва Подільського мосту повідомлено про підозру у привласненні коштів територіальної громади в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За результатами тендера в 2017 році генпідрядником об'єкта стало "Еко-Буд Трейд", з яким було укладено договори на загальну суму 6,1 млрд грн (з ПДВ).

Як повідомляють у релізі, згідно з матеріалами слідства, у грудні 2020 року керівник генпідрядної організації вказав у документах неправдиві дані щодо обсягів і вартості виконаних підводних робіт, зокрема, з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 м із залученням водолазної станції на Подільському мостовому переході через р. Дніпро в Києві.

У межах процесуального провадження було проведено огляд на будівництві Подільського мосту із залученням експертів і водолазів для перевірки обсягів і якості виконаних робіт, зокрема підводних, та їхньої фактичної вартості.

"За результатами судової будівельно-технічної та економічної експертизи роботи на загальну суму понад 6 млн грн документально не підтверджуються. Отже, генпідрядна організація незаконно отримала зазначені кошти за роботи, які фактично не проводилися", - йдеться в релізі.

Наразі за клопотанням прокурора щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Раніше в межах цього розслідування окружна прокуратура повідомила про підозру керівнику генпідрядної організації за фактами завищення вартості робіт із використанням найманого нестандартного обладнання на суму приблизно 36 млн грн, а також робіт із фарбування прогонових плит Подільського мосту на суму приблизно 2 млн грн (ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України).

Як повідомлялося, у жовтні 2021 року АМКУ оштрафував на 182,5 млн грн ТОВ "Форма" та ТОВ "Еко-Буд Трейд" за змову на цьому тендері з будівництва Подільського мосту в Києві. Зазначені компанії також були позбавлені права участі в публічних закупівлях на три роки.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, засновником ТОВ "Еко-Буд Трейд" (Київ) зазначені Володимир Яцун (55%) і Валерій Міщенко (45%).

Згідно з даними реєстру "Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податкову заборгованість" ТОВ "Еко-Буд-Трейд" має податкову заборгованість, яка станом на 1 січня 2022 року становила 13 млн 076 тис. 040 грн.